Lazio, un tuffo nel passato: tutti i numeri 3 degli ultimi 30 anni
03.06.2026 19:30 di Simone Locusta
Momento amarcord per la Lazio. La società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista di tutti i numeri 3 che hanno indossato la maglia biancoceleste negli ultimi 30 anni. Un tuffo nel passato, tra nomi noti e meno noti. Di seguito la lista completa.
1996/1997 - Mark Fish
1997/1998 - Giovanni Lopez
1998/1999 - Stefano Lombardi
2001/2003 - Cesar
2004/2005 - Leonardo Talamonti
2005/gen. 2006 - Roberto Baronio
2006/2007 - Riccardo Bonetto
2007/2009 - Aleksandar Kolarov
2009/2010 - Lionel Scaloni
2010/2014 - André Dias
2014/2018 - Stefan de Vrij
2018/2022 - Luiz Felipe
Gen. 2023/oggi - Luca Pellegrini
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.