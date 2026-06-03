Lazio, un tuffo nel passato: tutti i numeri 3 degli ultimi 30 anni

03.06.2026 19:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, un tuffo nel passato: tutti i numeri 3 degli ultimi 30 anni

Momento amarcord per la Lazio. La società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista di tutti i numeri 3 che hanno indossato la maglia biancoceleste negli ultimi 30 anni. Un tuffo nel passato, tra nomi noti e meno noti. Di seguito la lista completa.

1996/1997 - Mark Fish

1997/1998 - Giovanni Lopez

1998/1999 - Stefano Lombardi

2001/2003 - Cesar

2004/2005 - Leonardo Talamonti

2005/gen. 2006 - Roberto Baronio

2006/2007 - Riccardo Bonetto

2007/2009 - Aleksandar Kolarov

2009/2010 - Lionel Scaloni

2010/2014 - André Dias

2014/2018 - Stefan de Vrij

2018/2022 - Luiz Felipe

Gen. 2023/oggi - Luca Pellegrini

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.