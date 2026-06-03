Lazio, il tuo è il logo più longevo della Serie A: la classifica
03.06.2026 18:15 di Simone Locusta
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L'Atalanta ha cambiato il proprio logo, un cambiamento per restare al passo con il tempo che scorre. Nuovo, però, non è sempre meglio. Nell'arco degli ultimi vent'anni sono cambiati quasi tutti i loghi dei club di Serie A. In pochi sono resistiti al tempo: come riporta NssSports, il più longevo è proprio quello della Lazio (1992), e non di poco. Dopo quello biancoceleste, i meno recenti sono in ordine i loghi di Lecce (2001), Torino (2006), Milan (2009), Udinese (2010), Sassuolo (2010).
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.