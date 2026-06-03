Lazio, inizia l'era Gattuso: il tecnico è arrivato a Formello - VIDEO
03.06.2026 15:15 di Christian Gugliotta
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Gennaro Gattuso è a Formello. Il nuovo tecnico della Lazio è arrivato nel centro sportivo biancoceleste, dove è pronto a incontrare il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Insieme a lui, presenti anche il vice Luigi Riccio, il dirigente Alberto Bianchi, il Team Manager Stefan Derkum Di seguito le immagini del suo arrivo.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.