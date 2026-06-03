Calciomercato Lazio | Tutti vogliono Gila: spunta anche il Chelsea
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti in fila. Alcuni top club d'Europa prendono il numeretto e aspettano il loro turno: faranno un tentativo per Gila. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il difensore della Lazio è richiestissimo sul mercato: oltre a Napoli, Inter, Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, ora ci sarebbe anche il Chelsea.
Il club biancoceleste, però, non vorrebbe lasciarlo partire: ha promesso al nuovo tecnico Gattuso che rimarrà. Salvo sorprese sarà così, anche perché la richiesta per lo spagnolo a un anno dalla scadenza del suo contratto è alta. Si parla di 30 milioni di euro, è il prezzo fissato da Lotito per chiudere l'operazione già in estate e tradire il giuramento fatto all'ex ct della Nazionale italiana.