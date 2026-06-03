Calciomercato Lazio | Rivoluzione sulle fasce: offerte per Lazzari e Pellegrini
RASSEGNA STAMPA - Il Sassuolo torna a farsi avanti per Manuel Lazzari. Dopo il tentativo della scorsa estate, sfumato a causa del blocco del mercato biancoceleste che impedì alla Lazio di trovare un sostituto, come scrive il Corriere dello Sport il club neroverde è pronto a riprovarci. Con il contratto in scadenza nel 2027, una cessione in questa finestra consentirebbe alla società di evitare il rischio di perderlo a parametro zero.
Le strategie di mercato coinvolgono anche la fascia sinistra. L'arrivo dello svincolato Pedraza dal Villarreal spinge la Lazio a valutare eventuali offerte per Nuno Tavares e Pellegrini. Il portoghese, vicino all'addio a gennaio, si è rilanciato nel finale di stagione conquistando la fiducia di Sarri. Diversa la situazione di Pellegrini, apprezzato dal Como ma mai realmente protagonista in biancoceleste.
Senza impegni europei anche nella prossima stagione, la Lazio ritiene eccessivo avere tre terzini sinistri in rosa, considerando anche la possibilità di adattare Marusic su quella corsia. Per questo Lotito e Fabiani restano pronti a valutare eventuali opportunità in uscita.