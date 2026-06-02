Lazio, Gattuso in arrivo a Formello: a breve un summit con Lotito e Fabiani
02.06.2026 09:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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RASSEGNA STAMPA - Il nuovo allenatore della Lazio sarà a Formello domani sera. Anticipato il suo arrivo nella Capitale, Gattuso non vede l'ora di immergersi nell'avventura biancoceleste nonostante quelle che saranno le difficoltà oggettive. Come riporta Il Messaggero, è in programma un summit a Roma con il presidente Lotito e il ds Fabiani. Un faccia a faccia per programmare il mercato e visionare il training center.