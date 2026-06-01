Lazio, Cardone: "Romagnoli in bilico, Gila può restare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione sul mercato della Lazio, soprattutto pr quanto riguarda le uscite: "Per Romagnoli è sempre viva la situazione saltata a gennaio con l’Al Sadd. Lo considero assolutamente in bilico, quella cosa lì è ancora viva. Ci sono delle riflessioni che lui sta facendo, nulla è certo ma la possibilità che vada c’è. Per quanto riguarda Gila c’è la possibilità che resti fino alla scadenza. La Lazio, in tal senso, conferma, ma bisogna poi fare i conti con quello che avverà sul mercato e che verrà dal mercato".

"Gattuso ha ricevuto la disponibilità a restare di Zaccagni, è vero che lui sta sondando la volontà di tutti i giocatori migliori, c’è un fuggi fuggi da evitare. L’estate è lunga, si attendono novità anche sul fronte ambientali, della contestazione. La Lazio tutta dovrà fare i conti con questa situazione".

"Da una parte la società chiede tempo e pazienza in attesa di un piano di ristrutturazione per ripartire, dall’altro non è stata messa in pratica una strategia di comunicazione coerente con il momento di difficoltà. In questo contesto, è chiaro che la gente può mollarti o non appoggiarti. L’orientamento della società sul mercato è di mantenimento di buona parte della rosa in essere. Gli acquisti saranno correlati, poi, ad eventuali e possibile uscite di giocatori che dovranno essere sostitutiti".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.