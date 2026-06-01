Calciomercato Lazio | Nuovo interesse per Coppola: Gattuso lo ha già convocato in Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gattuso vuole ripartire da una difesa solida e fisica, costruendo una Lazio capace di dominare nella propria area. Anche per questo il mercato potrebbe concentrarsi su profili dalle caratteristiche ben precise, soprattutto considerando le incertezze sul futuro di Gila e Romagnoli.

Tra i nomi seguiti dal club biancoceleste, scrive l'edizione odierna de La Repubblica, c'è Diego Coppola. Il difensore classe 2003 era già stato vicino alla Lazio la scorsa estate, quando giocava nel Verona, ma il blocco del mercato impedì di portare avanti l'operazione. Successivamente è passato al Brighton, trovando però poco spazio in Premier League.

Per questo, a gennaio, si è trasferito in prestito al Paris FC, dove ha collezionato 13 presenze da titolare in Ligue 1, contribuendo alla salvezza della squadra e mettendo a segno anche due assist. Ora tornerà al Brighton, ma il suo futuro resta ancora da definire.

Il club inglese, che lo ha acquistato per circa 11 milioni di euro e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030, valuterà le prossime mosse. Per strapparlo ai Seagulls servirà quindi un'offerta importante.

Gattuso potrebbe però avere un ruolo chiave. L'ex ct azzurro lo ha già convocato in Nazionale e ne apprezza le qualità tecniche e fisiche. Con i suoi 193 centimetri, Coppola rappresenta infatti il prototipo del difensore ideale per il tecnico: forte nel gioco aereo, aggressivo nei duelli e affidabile in fase difensiva.