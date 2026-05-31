Pisa, è caccia al nuovo allenatore: in lista anche Baroni
31.05.2026 20:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca 2026
Dopo la retrocessione in Serie B il Pisa è pronto a preparare la prossima stagione ed è alla ricerca di un nuovo allenatore.
Sono diversi i profili attenzionati: in pole c’è Fabio Pecchia, che rappresenta la prima scelta del club, ma la società sta valutando anche il profilo dell’ex Lazio Marco Baroni.
Baroni è considerato un tecnico affidabile e pronto a ripartire dalla Serie B. Avrebbe, inoltre, già dato massima disponibilità anche se l’ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo per la chiusura della trattativa.
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