Italia, Venturino lascia il ritiro: Baldini convoca Berti al suo posto
31.05.2026 11:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Out Venturino, arriva Berti. Cambi nell'Italia del ct traghettatore Baldini: il trequartista della Roma ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano, al suo posto è stato chiamato il fantasista del Cesena. Di seguito il comunicato in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.
"Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia".
"Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.