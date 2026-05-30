Lazio, troppi infortuni: Lotito valuta una rivoluzione nell'area medica
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a intervenire dopo una stagione segnata da numerosi problemi fisici. I 53 infortuni registrati, le polemiche sulle diagnosi e alcuni casi delicati di pubalgia hanno spinto il club a riflettere su una profonda riorganizzazione dell'area sanitaria.
L'esposto presentato nei mesi scorsi all'Ordine dei Medici da Rodia e Pulcini nei confronti del dottor Leo ha aperto un caso interno che potrebbe portare, scrive il Messaggero, a cambiamenti significativi nello staff medico e tra i fisioterapisti. Anche la collaborazione con Villa Mafalda, iniziata appena un anno fa, potrebbe essere già arrivata al capolinea, con la società che starebbe valutando nuove strutture di riferimento.
Interventi sono previsti anche a Formello. La Lazio si è già affidata a nuovi specialisti per la rizollatura dei campi d'allenamento, finiti sotto osservazione durante l'ultima stagione. Un aspetto che Gennaro Gattuso valuterà personalmente una volta iniziato il ritiro estivo.