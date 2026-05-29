Lazio, senti Perinetti: "Gattuso può riunire l'ambiente, ecco perché"
29.05.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri. Di seguito le sue parole: "Gattuso alla Lazio? Rino ha la capacità di cementare le varie componenti di un club e spendersi per il pubblico. Può riunire l'ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.