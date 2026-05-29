Agostinelli: "La Lazio è calata di qualità. A gennaio si è indebolita e..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del futuro della Lazio sul mercato e sull'ultima stagione dei biancocelesti con Sarri in panchina, terminata al nono posto in campionato. Di seguito le sue parole.
“Fino a quattro-cinque anni fa, della rosa della Lazio c’era 6-7 giocatori che avrebbero potuto tranquillamente giocatore titolari anche nelle migliori squadre del nostro campionato. Oggi, forse solo Gila e forse Zaccagni, potrebbero far parte di quei gruppi. La squadra è talmente calata di qualità che non puoi non rendertene conto. E la classifica diventa la logica conseguenza".
"Sarri ha allenato nella tempesta, ha tenuto duro nonostante quanto non mantenuto dalla società. Ha fatto il massimo con la rosa che ha avuto a disposizione. Più di questo non poteva fare e non solo. Lui ha tenuto in pugno, malgrado tutto, questa rosa nella tempesta. Questo gruppo va amato per questo, la squadra a gennaio è stata ulteriormente indebolita. Sarri ha ragione nel modo più assoluto".
"Davanti a tutto bisogna mettere i giocatori, poi viene la guida tecnica. A fine mercato, ogni società, ogni allenatore, deve avere coscienza degli obiettivi da porsi per poter delineare, poi, il limite del proprio successo o fallimento. Questa squadra, con Guendouzi e Castellanos, poteva al massimo ambire ad una poszione Conference. Figuriamoci dopo averli ceduti”.