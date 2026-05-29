Lazio, Piscedda: "Floriani? Va fatto esordire. Se non ci puntano..."
Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sull'arrivo di Gennaro Gattuso e sul futuro di Romano Floriani Mussolini.
FLORIANI MUSSOLINI - "Il giovane in panchina non impara. Se la Lazio crede il Floriani lo tiene e trova il modo di farlo esordire in un contesto positivo. Se non fosse cresciuto nella Lazio sarebbe rimasto nella società. Ha 100 partite tra i professionisti, non ce ne sono tante. Il suo cammino è stato giusto. Bisogna capire il valore del ragazzo. Io non l'ho seguito, ma il curriculum ce l'ha per restare. Se poi non ci puntanto perché non gli piace come giocare allora è un altro discorso".
GATTUSO - "Gattuso è una grande persona. Lavorerà sul gruppo per dargli serenità. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane. Oggi non si può dare un giudizio. Saprà isolare il gruppo, bisognerà vedere qualche sarà il valore del gruppo.