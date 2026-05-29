Serie B, stasera il ritorno della finale playoff: Monza e Catanzaro a caccia della A

29.05.2026 19:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Serie B, stasera il ritorno della finale playoff: Monza e Catanzaro a caccia della A
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© foto di Federico Serra

Si deciderà questa sera l’ultima squadra destinata a salire in Serie A nella prossima stagione dopo il passaggio diretto di Frosinone e Venezia. Il terzo posto a disposizione se lo giocano Monza e Catanzaro, che hanno superato il percorso dei playoff fino ad arrivare alla finale.

I brianzoli hanno vinto 2-0 la gara di andata in casa del Catanzaro, che oggi dopo aver eliminato Avellino e Palermo sarà chiamato a compiere un altro miracolo. Non sarà facile però ribaltare un Monza arrivato terzo e con ben 17 punti in più dei calabresi. 

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 al Brianteo, con il Catanzaro che dovrà necessariamente vincere con tre gol di scarto per ottenere la promozione in Serie A: se dovesse recuperare i due gol di svantaggio salirebbe il Monza al 90’ per il miglior piazzamento in classifica.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.