Serie B, stasera il ritorno della finale playoff: Monza e Catanzaro a caccia della A
Si deciderà questa sera l’ultima squadra destinata a salire in Serie A nella prossima stagione dopo il passaggio diretto di Frosinone e Venezia. Il terzo posto a disposizione se lo giocano Monza e Catanzaro, che hanno superato il percorso dei playoff fino ad arrivare alla finale.
I brianzoli hanno vinto 2-0 la gara di andata in casa del Catanzaro, che oggi dopo aver eliminato Avellino e Palermo sarà chiamato a compiere un altro miracolo. Non sarà facile però ribaltare un Monza arrivato terzo e con ben 17 punti in più dei calabresi.
L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 al Brianteo, con il Catanzaro che dovrà necessariamente vincere con tre gol di scarto per ottenere la promozione in Serie A: se dovesse recuperare i due gol di svantaggio salirebbe il Monza al 90’ per il miglior piazzamento in classifica.