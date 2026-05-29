Braglia: "Gattuso alla Lazio? Ho dei dubbi, vi dico perché"

29.05.2026 16:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Braglia: "Gattuso alla Lazio? Ho dei dubbi, vi dico perché"
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Simone Braglia, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW, ha detto la sua anche su Gattuso che, dopo il fallimento Mondiale con la Nazionale, è pronto a rimettersi in gioco guidando la Lazio nella prossima stagione di campionato. Una scelta che non convince molto l'ex portiere.

Queste le motivazioni delle sue perplessità: "Boh, ho dei dubbi. Sembra quasi che Gattuso abbia fretta di rimettersi in gioco. Lo capisco, ma la Lazio insieme al Milan è l'altra società dove non andrei ora".

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