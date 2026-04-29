Maggio è il mese dei sentimenti: da Gold Art ogni regalo per la mamma diventa un ricordo che resta

29.04.2026 11:00 di  Alessandro Zappulla   vedi letture
Maggio è il mese dei sentimenti: da Gold Art ogni regalo per la mamma diventa un ricordo che resta

Maggio è il mese dei sentimenti: da Gold Art ogni regalo per la mamma diventa un ricordo che resta


Gold Art – Laboratorio orafo
Via Cherso 188, Roma
06 215 77 50

Maggio ha un modo tutto suo di arrivare.
Porta luce. Porta calore. Porta emozioni che non restano più in silenzio.
E tra tutte, ce n’è una che merita più di tutte di essere detta.
Quella per la mamma.
Il valore non è nel regalo. È in ciò che racconta
Ci sono gesti che non hanno bisogno di parole.
Basta un dettaglio. Un simbolo. Un segno che resta nel tempo.

Un nome inciso.
Una data che ha cambiato tutto.
Un piccolo gesto che diventa memoria.
Da Gold Art, laboratorio orafo nel cuore di Roma, ogni gioiello nasce così:
non come oggetto, ma come racconto personale.
Perché una mamma non si festeggia con qualcosa di qualsiasi.
Si celebra con qualcosa che parla davvero.
Festa della mamma: il momento giusto per dirlo
La Festa della Mamma è una ricorrenza speciale.
Ma anche tutto il mese di maggio diventa l’occasione perfetta per fermarsi un attimo e dare


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Alessandro Zappulla
autore
Alessandro Zappulla
Notti insonni e fiumi di parole. Il giornalismo è un gene folle che ti tiene vivo. L'aquila sul petto, un battito mai domo. Insieme fanno: La Lazio Siamo Noi, dal 2008. Io invece cronista dal 2005, con il motore sempre acceso