Lazio, finale e derby con gli Internazionali? Il Prefetto: “Stiamo riflettendo”
È intervenuto a margine del convegno Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Tra le tematiche affrontate anche quelle che riguardano i prossimi appuntamenti che dovrà ospitare la Capitale, attesa dagli Internazionali di tennis che vedranno in contemporanea lo svolgimento della finale di Coppa Italia e del derby. Di seguito le parole, riportate dal Corriere della Sera.
“Ci sono delle riflessioni in atto che hanno diverse variabili” ha spiegato Giannini in riferimento alla gara tra Lazio e Roma. “Tra quelle che ci sono: le squadre che saranno coinvolte sugli obiettivi di fine anno. Perché, ad esempio, le squadre in competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare è uno degli spunti di riflessione”.
Più secco, invece, il commento sull’altro evento che la Capitale si troverà a ospitare, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Questo il pensiero di Giannini: “Penso sia un evento gestibile”.