UFFICIALE | AIA, Zappi non è più il presidente: "La giustizia non è di questo mondo"

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Antonio Zappi non è più il presidente dell’AIA. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha infatti respinto il suo ricorso contro i 13 mesi di squalifica comminati dal tribunale federale nazionale e confermati poi dalla Corte federale d’appello.

Zappi non ha nascosto l'amarezza per il verdetto, che lo costringe a interrompere il suo mandato prima del tempo: "Cari Amici, scrivo queste righe con un peso nel cuore difficile da esprimere. Lascio il mio incarico con malinconia, ma anche con profondo rispetto per ciò che questa esperienza ha rappresentato nella mia vita, e con sincera gratitudine”.

“Un pensiero va anche ai giudici: a coloro che, nella ricerca della verità e della giustizia, purtroppo non sono riusciti a trovarle. Evidentemente, parafrasando ironicamente un passaggio evangelico , la giustizia non è di questo mondo. Le decisioni giudiziarie però si rispettano, e scelgo di affidarmi ai numerosi attestati di stima e solidarietà ricevuti in questi mesi e in queste ore, che per me rappresentano una chiara assoluzione sul piano umano e morale. Perché chi conosce davvero questa vicenda sa bene cosa è realmente accaduto e comprende quanto essa sia inserita in un contesto ben più ampio e complesso”.

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