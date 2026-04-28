Lazio, Sarzanini: "Pedro? Quando lo comprò la Roma..."

Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del pareggio tra la Lazio e l'Udinese, ma anche per fare il punto sul momento che sta vivendo la la squadra di Sarri e l'ambiente biancoceleste.

UDINESE E COPPA ITALIA - "La Lazio nelle partite importanti tira sempre fuori qualcosa di unico. Raramente fallisce in Coppa Italia, poi l'ultimo atto te lo devi giocare. Forse rende meglio quando è sotto pressione, quando c'è qualcosa in palio di importante. Contro l'Udinese ha reagito, è una squadra folle. La partita di ieri sera è una pazzia. Ora dobbiamo concentrarci su quest'ultimo atto che potrebbe raddrizzare la stagione rendendo meno difficoltoso il prossimo anno".

SARRI E I TIFOSI - "L'allenatore è talmente legato a questo ambiente che quando manca l'elemento fondamentale si sente penalizzato. Ma è normale che sia così. Questa protesta è stata fatta giustamente per creare un disagio. Sarri lo sta provando ad affrontare in tutte le maniere. Lui può solo lanciare un grido d'allarme per far capire quanto la tifoseria sia importante per la squadra. Anche lui sa benissimo che in finale saranno tutti presenti allo stadio e ci sarà una spinta importante. Non saprei come uscire da questa situazione. Le parti mi sembrano ferme sulla loro posizione".

PEDRO - "Quando la Roma comprò Pedro rosicai tantissimo, lo vedevo bene alla Lazio. Alla fine non mi sbagliavo. La nostra maglia oggi gli sta benissimo".