Gli arbitri hanno favorito la Roma? Il retroscena su Ndicka e l’Inter
RASSEGNA STAMPA - Escono fuori nuovi retroscena riguardo il caos arbitri che sta colpendo il calcio italiano. A rivelarli è stata l’edizione odierna de La Repubblica, che sostiene ci siano altre partite sotto indagine oltre a quelle già nominate. Il tema è legato all’indagine sui cinque direttori di gara, ovvero Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna.
L’inchiesta, nello specifico, si sta concentrando anche su Inter - Roma dell’anno scorso, nota a tutti per il mancato calcio di rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck. Come spiega il quotidiano, in occasione dell’azione, il Var avrebbe detto “Fatti i fatti tuoi” al suo assistente che segnalava l’intervento irregolare “su indicazione del supervisore Gervasoni”. In quel caso, a Open Var, l’audio dalla sala di Lissone non era stato rinvenuto.