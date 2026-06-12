Ex Lazio | Cissé, il figlio gioca nel Liverpool: firmato il contratto
Prince Cissé blindato dal Liverpool. È il figlio dell'ex centravanti Djibril, che ha giocato in passato anche alla Lazio. Il club inglese ha deciso di far firmare il suo primo contratto da professionista al 17enne, che ora ricopre il ruolo di difensore centrale. "Congratulazioni figlio mio", ha commentato il padre. Di seguito il comunicato dei Reds: "Il 17enne è al club sin dalla fase pre-Academy e ha debuttato con l'U21 di Rob Page nella stagione 2025-26 con la maglia dell'Under 21. Cisse è passato da attaccante a difensore nelle ultime stagioni e ora gioca prevalentemente come difensore centrale. Il suo arco in Premier League 2 è arrivato a marzo contro il Tottenham Hotspur alla Kirkby Academy, trovando la rete con un colpo di testa nel secondo tempo. Figlio dell'ex attaccante dei Reds Djibril, Prince ha rappresentato il Galles a livello U19".