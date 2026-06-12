Ex Lazio | Baroni verso il ritorno in panchina: è il primo nome del Verona
12.06.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Marco Baroni può tornare in panchina. Dopo l'esonero dal Torino nell'ultima stagione, l'ex tecnico della Lazio potrebbe presto iniziare una nuova avventura. Ma non in Serie A: come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, adesso sarebbe il primo nome del Verona retrocesso in B. Per il tecnico si tratterebbe di un ritorno in gialloblù dopo l'esperienza di qualche stagione fa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.