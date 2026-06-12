Mondiali 2026 | Dall'Italia al Canada: oggi esordisce la Bosnia
12.06.2026 15:15 di Simone Locusta
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Dopo aver eliminato l'Italia dalla corsa ai Mondiali 2026, è arrivato il momento dell'esordio nella competizione per la Bosnia. Dzeko e compagni sfideranno il Canada nella terza sfida della competizione, dopo il 2-0 tra Messico e Sudafrica e il 2-1 tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Nella notte, alle 03:00 di mattina di sabato 13 giugno, si sfideranno invece Stati Uniti e Paraguay.
CANADA - BOSNIA ED HERZEGOVINA (Ore 21:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.