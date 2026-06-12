UFFICIALE | Torino, D'Aversa ai saluti: c'è Abate. Il comunicato
12.06.2026 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico Serra
Anche il Torino ha il suo nuovo allenatore. Il club granata ha deciso di affidare la panchina a Ignazio Abate per la prossima stagione, congedando così Roberto D’Aversa.
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: 'Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!", questo il comunicato ufficiale del club.
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