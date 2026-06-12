Mondiali | Larin risponde a Lukic: il Canada pareggia all'esordio
12.06.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Finisce 1-1 l'esordio del Canada ai Mondiali del 2026 contro la Bosnia. Dopo ventuno minuti dall'inizio della partita, la selezione di Barbarez si porta in vantaggio col gol di Lukic. ll risultato rimane fermo sullo 0-1 fino al 78' quando Larin, entrato solamente da qualche minuto, evita al Canada la sconfitta all'esordio. Dopo l'esordio di ieri tra Messico e Sudafrica, oggi è toccato a un altro paese ospitante della Coppa del Mondo scendere in campo. Domani sarà la volta degli Stati Uniti, impegnati col Paraguay.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.