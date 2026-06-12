Lazio, Bonanni si rivolge a Lotito: "Ma vale la pena andare avanti?"
12.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Continua a far discutere la gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, che negli ultimi giorni ha scritto una lettera a tutti i tifosi per cercare il riavvicinamento tra le parti. Il popolo biancoceleste, però, non si è mosso assolutamente ed è rimasto sulla sua posizione. Sul tema è intervenuto l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Invierei una lettera proprio a Lotito, chiedendogli se valga la pena di portare avanti questa guerra e se possa pensare di fare un passo indietro per permettere al club di aprire una nuova pagina".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.