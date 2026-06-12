Calciomercato Lazio | Gimenez si complica? È stato proposto all'estero
Tra l'impegno ai Mondiali e le sue dichiarazioni diventate un meme a livello internazionale, Santiago Gimenez deve vivere anche l'incertezza sul suo futuro. L'attaccante del Milan potrebbe lasciare i colori rossoneri dopo un anno e mezzo dal suo trasferimento, ma attualmente non c'è chiarezza sulla prossima squadra per la quale giocherà.
GIMENEZ IN PREMIER - Le ultime notizie parlavano di un interesse da parte della Lazio che, però, per il momento non è andato oltre, ma secondo quanto riporta calciomercato.com, Gimenez potrebbe anche cambiare campionato e trasferirsi in Premier League. Stando a quanto si legge sul portale, infatti, sarebbe stato proposto al Tottenham di Roberto De Zerbi, fresco di salvezza e alla ricerca di rinforzi per poter risalire la classifica nella prossima stagione.