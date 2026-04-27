Lazio - Udinese, le formazioni ufficiali: Dia e Noslin dal 1', gioca Taylor
27.04.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LAZIO - UDINESE: LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Maldini, Ratkov. All.: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All.: Runjaic.