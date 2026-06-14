Calciomercato Lazio | Provedel all'Inter per fare il titolare: Martinez è avvisato

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non c'è ancora l'accordo tra Lazio e Inter per il trasferimento di Ivan Provedel in maglia nerazzurra, ma il portiere classe '94 è già pronto a sfidare Josep Martinez per una maglia da titolare.

L'Inter ha scelto Provedel per sostituire il partente Sommer, sulla griglia di partenza sarà il secondo di Josep, ma non è una gerarchia che andrà data per scontata. L'attuale portiere della Lazio è stato scelto per la sua esperienza e affidabilità, per poter dare spazio a un Martinez che ha concluso in crescendo l'ultima stagione.

Come riporta Tuttosport, manca ancora qualcosa per concludere l'affare. Mercoledì c'è stato un incontro tra l'agente Gianni Rava e i dirigente dell'Inter, ma non è stato risolutivo. L'ingaggio non è un problema, ma la trattativa con Lotito sì. La Lazio chiede 5 milioni per liberare il portiere in scadenza nel 2027, l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 3 punta sulla necessità del club biancoceleste di fare cassa, a causa del mercato a saldo zero, e sull'affollamento tra i pali in casa Lazio, con Motta in rampa di lancio e il rientro di Mandas dall'esperienza in Inghilterra.