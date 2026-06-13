Ex Lazio | Felipe Anderson è tornato a Roma: cena al Colosseo - FOTO
13.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Felipe Anderson è a Roma. Un graditissimo ritorno per l'ex attaccante della Lazio, che ora gioca in Brasile al Palmeiras. Dopo aver vissuto tanti anni nella Capitale, è rientrato con la sua compagna: come si vede dal suo profilo Instagram, i due sono stati a cena fuori in un ristorante con vista sul Colosseo. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.