Lazio, Messi eguaglia Klose e fa la storia. Ma poi snobba il record...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se tutti temevano che la doppietta di Kylian Mbappé potesse far tremare Miro Klose e il suo record di miglior capocannoniere nella storia dei Mondiali è solo perché Lionel Messi non aveva ancora giocato. La leggenda argentina ha risposto alla doppietta del francese, realizzando tre gol storici per battere l'Algeria di Petkovic.

Così facendo, Messi si è portato a quota 16 gol nelle Coppe del Mondo, ha superato Ronaldo il Fenomeno ed eguagliato l'ex attaccante della Lazio, Miro Klose. E siamo solo alla prima giornata. Al termine della partita, però, Leo ha cercato di evitare ogni genere di celebrazione: "Ronaldo è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, eppure non è al primo posto. Quindi, in fin dei conti, è solo una statistica".