Lazio, si cerca un nuovo numero 10: Stojkovic e Asp nel mirino

17.06.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si cerca un nuovo numero 10: Stojkovic e Asp nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Un numero dieci per accendere la nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Nonostante il mercato sia condizionato dai vincoli del saldo zero e dalla necessità di cedere prima di acquistare, il club continua a monitorare profili in grado di aggiungere qualità e fantasia tra le linee, un vuoto che a Formello non è mai stato realmente colmato dopo l'addio di Luis Alberto. Gattuso ripartirà dal 4-3-3, ma non esclude l'utilizzo del 4-2-3-1, modulo che richiederebbe un vero trequartista alle spalle dell'attaccante. 

Tra i profili seguiti, riporta il Corriere dello Sport, spicca quello di Luka Stojkovic, classe 2004 della Dinamo Zagabria e protagonista dell'ultima stagione in Croazia con 13 gol e 12 assist. Trequartista di ruolo, può giocare anche da esterno offensivo e piace particolarmente a Gattuso, che conosce bene il calcio croato. La sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

L'alternativa porta invece in Germania. Asp Jensen, ventenne danese di proprietà del Bayern Monaco, si è messo in mostra durante il prestito al Grasshopper con 8 gol e 6 assist. Può agire sia da trequartista che da esterno e avrebbe un costo più contenuto, intorno ai 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

I due nomi riflettono la strategia adottata dalla Lazio: investire su giovani di prospettiva, dai costi sostenibili e con margini di crescita. Una scelta resa necessaria dall'attuale situazione economica e dall'assenza delle coppe europee.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.