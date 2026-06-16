Lazio, Visnadi: "Gattuso? Chi dice che non possa fare marcia indietro?"

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Ai microfoni di Radio Radio Gianni Visnadi ha detto la sua sul momento della Lazio e anche sulla possibilità che Rino Gattuso possa fare marcia indietro:

“Credevo di aver già vissuto il peggio nella scorsa stagione. In casa Lazio è il momento di fare chiarezza, è vero che siamo al 15 di giugno e c’è tutto il tempo che si vuole per mettere a posto le cose, fare il mercato, però servono certezze. Invece mi sembra che si continui a essere circondati da questa incognita economico-finanziaria che sembra non avere fine”.

“Mi viene da pensare a Gattuso che evidentemente è destinato a vivere una carriera da allenatore precario in squadre precarie. Gattuso non è mai stato in una squadra tranquilla in cui ha potuto “fare” sia in Italia che all’estero. Io ricordo che quattro anni fa, cinque anni fa, per 15 giorni si andò avanti con Gattuso allenatore della Fiorentina e poi non andò proprio perché le cose none erano chiare. Se dovesse mancare anche l’allenatore alla Lazio ci sarebbe un’incognita in più”.

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