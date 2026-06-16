Rambaudi: "Nella Lazio non c'è una strategia. Su Beukema e Gila..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato del momento della Lazio e della strategia per il futuro da parte della società biancoceleste, con un pensiero anche sul mercato. Di seguito le sue parole: “Sono curioso di vedere Sarri a Bergamo, con lui si cambia totalmente una filosofia di gioco che caratterizza l’Atalanta da tanti anni. Juric e Palladino hanno provato a dare seguito a quanto fatto da Gasperini, ora il cambio è radicale. Beukema per Gila? Non è uno scambio che farei perché l’olandese non mi dà continuità, troppi alti e bassi. A Bologna ha fatto bene ma questa stagione è stata un disastro. La strategia della Lazio deve essere chiara. Se non hai idee, butti via tempo e soldi. Dalla strategia si deve ripartire. Al momento non vedo uno spartito ben preciso”.