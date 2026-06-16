Calciomercato Lazio | Beukema piace: idea scambio con Gila. I dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli continua il suo pressing per Mario Gila. Come vi abbiamo raccontato, però, fin qui non è arrivata ancora alcuna offerta. E la Lazio non ha intenzione di scendere sotto i 25/30 milioni di euro per lasciarlo partire. Anche perché Lotito ha promesso a Gattuso che l'avrebbe trattenuto, almeno dopo la partenza di Romagnoli. Ma adesso lo spagnolo potrebbe spingere per andare via.

Come riportato da Il Messaggero, tra le opzioni per il suo passaggio al club azzurro ci sarebbe anche quella di uno scambio. Quello che piace di più a Formello è con Beukema, ben visto dai biancocelesti. Un'operazione di questo tipo (con conguaglio a favore della Lazio) potrebbe stuzzicare il diesse Fabiani, visto che c'è sempre il 50% della cifra da girare al Real Madrid. Sullo sfondo anche le opzioni con Lucca (apprezzato da Gattuso ma troppo simile a Ratkov) e Marin (che non convince).