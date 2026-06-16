Lotito - Reggina, trattativa in via di definizione: chiusura a giorni
RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito torna al centro delle polemiche. Nel momento più delicato della sua gestione alla Lazio, tra mercato bloccato a causa di un disavanzo di 19,5 milioni di euro e una contestazione sempre più forte da parte dei tifosi, il presidente biancoceleste sta trattando l'acquisto della Reggina. Come spiega il Corriere dello Sport, l'operazione sarebbe vicina alla conclusione, con un'offerta intorno ai 2 milioni di euro.
La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi della Lazio, che faticano a comprendere come il presidente possa pensare a una nuova acquisizione mentre il club è costretto a operare sul mercato soltanto attraverso cessioni e una parte della tifoseria ha già annunciato il boicottaggio degli abbonamenti.
Se a Roma l'eventuale operazione viene vista come una provocazione, a Reggio Calabria molti la considerano invece un'opportunità. La Reggina, infatti, è alla ricerca di una proprietà solida che possa riportare il club nel calcio professionistico. In questo senso, ricorda il quotidiano, il percorso compiuto da Lotito con la Salernitana rappresenta un precedente che alimenta le speranze della piazza amaranto.
Attorno all'operazione si intrecciano inevitabilmente anche considerazioni politiche. L'insediamento del nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia come Lotito, e il crescente interesse del presidente biancoceleste per il territorio alimentano le voci su possibili prospettive future anche fuori dal calcio. Lotito, dal canto suo, ha sempre rivendicato il forte legame personale con la Calabria, terra d'origine della sua famiglia paterna.