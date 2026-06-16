Lazio, Lotito interviene e sblocca il mercato? La situazione

16.06.2026 08:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito interviene e sblocca il mercato? La situazione

RASSEGNA STAMPA - Mercato libero o a saldo zero. Al momento la seconda, stando al comunicato ufficiale della Lazio. Ma a Formello si sta valutando il da farsi con la possibilità di sbloccare totalmente le operazioni. Come riportato da Il Messaggero, sembra che però la società sia più orientata a rimanere con la modalità 'uno esce e uno entra', anche per evitare a gennaio un blocco totale.

Detto che poi in ogni momento dell'estate la Lazio può intervenire e fare un aumento di capitale o inserire crediti futuri. Ma come scrive lo stesso quotidiano, Lotito vorrebbe ripianare subito i 19,5 milioni (la somma che servirebbe per rientrare nel paletto del costo del lavoro allargato) per sedare il malcontento dei tifosi.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.