Lazio, Mandas torna a Formello: niente riscatto del Bournemouth
16.06.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Torna Christos Mandas. È scaduto il termine ultimo per il riscatto del Bournemouth, che ha deciso di non acquistare a titolo definitivo il portiere. Anche se in realtà un'offerta al ribasso di quasi 15 milioni c'era stata, ma rifiutata dalla Lazio. Per questo, come riportato da Il Messaggero, il greco ora rientrerà a Formello e sarà il titolare di fronte a Edoardo Motta, dopo zero presenze in Inghilterra. Mentre Provedel è destinato a partire in direzione Inter, con cui sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per chiudere la cessione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.