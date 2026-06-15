Ex Lazio | Sarri in arrivo a Zingonia: inizia l'avventura con l'Atalanta
15.06.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A breve anche l'ufficialità per dare inizio a tutti gli effetti alla nuova esperienza di Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio è in arrivo a Zingonia insieme al suo staff: lo aspetta l'Atalanta. Come riportato da Alfredo Pedullà, nel pomeriggio arriveranno tutti i comunicati con l'annuncio. Dopo aver completato tutta la documentazione necessaria, Mau è pronto a sedersi sulla panchina nerazzurra.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.