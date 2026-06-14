Kamada salva il Giappone: l'ex Lazio firma il 2-2 contro l'Olanda all'esordio
Ha mantenuto le promesse la prima partita del Gruppo F. Grande equilibrio tra Olanda e Giappone, con i nipponici sotto due volte e in grado di riprendere gli Orange. Succede tutto nel secondo tempo: prima il vantaggio di Van Dijk a inizio ripresa con un colpo di testa millimetrico, poi il pari di Nakamura con deviazione cinque minuti più tardi.
La formazione di Koeman non molla e torna avanti al minuto 64' con il sinistro di Summerville, che sbatte sul palo e finisce alle spalle di Suzuki. Quando tutto sembra perduto per il Giappone, ecco l'episodio che riporta in parità il match.
Calcio d'angolo, colpo di testa di Ogawa e spizzata quasi involontaria di Kamada, che però è decisiva nel rendere la traiettoria del pallone imprendibile per Verbruggen. Gioia immensa per l'ex calciatore della Lazio, che fissa il risultato sul 2-2 finale. Domani l'altra gara del girone tra Svezia e Tunisia.