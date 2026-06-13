Muriqi al Fenerbahce: la Lazio incasserà meno del previsto. Cosa succede
13.06.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
C'è una bella notizia e una brutta. Quella bella: dopo la retrocessione, il Maiorca venderà Muriqi al Fenerbahce; la Lazio si era tenuta una percentuale del 45% sulla futura rivendita dell'attaccante quando l'ha ceduto in Liga. Quella brutta: l'incasso dei biancocelesti dovrà essere calcolato sulla plusvalenza che realizzerà il club spagnolo, non sulla cifra totale.
Come riportato da La Repubblica, infatti, a Formello non arriverà il 45% di 15 milioni, il prezzo a cui il Maiorca ha ceduto il kosovaro in Turchia, ma di 6, visto l'acquisto di Muriqi era costato 9 milioni dalla Lazio. Alla società biancoceleste quindi spetteranno 'solamente' 2,7 milioni di euro, rispetto ai 7 (il 45% di 15) che si pensavano fino a qualche giorno fa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.