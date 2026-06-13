Lazio, intreccio Mandas-Provedel: il greco è pronto a tornare
RASSEGNA STAMPA - Il futuro della porta della Lazio si deciderà nei prossimi giorni. Al centro delle valutazioni ci sono Ivan Provedel e Christos Mandas, con Edoardo Motta destinato a restare come vice.
L'agente di Provedel ha già avuto contatti con l'Inter e tornerà a parlare sia con i nerazzurri sia con la Lazio. Al momento manca l'accordo sull'ingaggio: l'Inter offre circa 1,5 milioni di euro, mentre il portiere guadagna oltre 2 milioni in biancoceleste. Il club milanese gli propone il ruolo di vice Martinez, con la possibilità di giocarsi il posto. Resta inoltre da trovare un'intesa sulla valutazione del cartellino.
Anche la situazione di Mandas è in evoluzione. Il Bournemouth non lo riscatterà e il greco rientrerà a Formello, ma la sua permanenza sarebbe legata alla garanzia di un posto da titolare. Un discorso che vale anche per Provedel, in scadenza tra un anno.
La Lazio, intanto, ha deciso di puntare ancora su Motta come vice, concedendogli un'altra stagione di crescita. Il giovane portiere, riporta il Corriere dello Sport, potrebbe trovare spazio soprattutto in Coppa Italia, se Gattuso deciderà di affidargli qualche occasione.
L'intreccio tra Provedel e Mandas dovrà essere risolto rapidamente. L'Inter non vuole aspettare a lungo per il secondo portiere e anche il greco chiede chiarezza sul proprio futuro. La prossima settimana si annuncia quindi decisiva.