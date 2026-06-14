Ex Lazio | Crespo: "Allenare in Europa? Ho avuto contatti con alcuni club..."

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© foto di Federico De Luca

Parla Hernan Crespo. L'ex attaccante della Lazio, ora allenatore, è senza squadra. In un'intervista rilasciata ad AS in Spagna ha spiegato quello che potrebbe essere il suo futuro, magari su una panchina europea. Il suo nome nei mesi scorsi era stato accostato proprio al club biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Allenare nei grandi campionati europei è un mio obiettivo. Ho avuto contatti con alcuni club e sono convinto che, prima o poi, arriverà il progetto giusto. L'Argentina di Scaloni? Vedo una squadra che ha raggiunto una piena maturità. È un gruppo unito, con tanta voglia di continuare a vincere e che gode del rispetto di tutto il mondo. Ancora una volta l'Argentina avrà una nazionale molto forte”.