Calciomercato Lazio, da Coppola a Chiarodia: perché puntare sugli Under 23

14.06.2026 08:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio, da Coppola a Chiarodia: perché puntare sugli Under 23
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RASSEGNA STAMPA - La strada degli Under 23 per il mercato della Lazio. Però devono essere italiani. Per favorire l'investimento sui vivai e la valorizzazione dei calciatori selezionabili per le Nazionali azzurre, sono stati esclusi dal numeratore del costo del lavoro allargato il prezzo e i relativi ammortamenti dei calciatori italiani Under 23.

Non è facile acquistarli, riporta Corriere dello Sport. Per la Lazio ballavano i nomi di due difensori centrali: Coppola del Brighton e Chiarodia del Borussia Monchengladbach (ha appena rinnovato e difficilmente il club lo farà partire).

Gattuso in difesa perderà Romagnoli, ha bisogno di un rimpiazzo vero per sostituire quello che è stato, negli ultimi anni, il perno della retroguardia biancoceleste. Il tecnico tornerà a Formello ai primi di luglio, nel frattempo è costretto, almeno per il momento, a immaginare solamente il mercato che verrà. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.