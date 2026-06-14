Calciomercato Lazio, da Coppola a Chiarodia: perché puntare sugli Under 23
RASSEGNA STAMPA - La strada degli Under 23 per il mercato della Lazio. Però devono essere italiani. Per favorire l'investimento sui vivai e la valorizzazione dei calciatori selezionabili per le Nazionali azzurre, sono stati esclusi dal numeratore del costo del lavoro allargato il prezzo e i relativi ammortamenti dei calciatori italiani Under 23.
Non è facile acquistarli, riporta Corriere dello Sport. Per la Lazio ballavano i nomi di due difensori centrali: Coppola del Brighton e Chiarodia del Borussia Monchengladbach (ha appena rinnovato e difficilmente il club lo farà partire).
Gattuso in difesa perderà Romagnoli, ha bisogno di un rimpiazzo vero per sostituire quello che è stato, negli ultimi anni, il perno della retroguardia biancoceleste. Il tecnico tornerà a Formello ai primi di luglio, nel frattempo è costretto, almeno per il momento, a immaginare solamente il mercato che verrà.