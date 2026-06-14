Calciomercato Lazio | Gila - Napoli, si avanza: Lucca può sbloccare l'affare
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Napoli fa sul serio per Mario Gila. Il difensore spagnolo gradisce la destinazione, sa di godere della stima di Massimiliano Allegri, tecnico che lo aveva già seguito con attenzione ai tempi del Milan, e l'idea di disputare la Champions League lo intriga particolarmente. Inoltre, la prospettiva di entrare a far parte di una squadra destinata a recitare ancora un ruolo da protagonista nella corsa allo scudetto rende l'opzione azzurra particolarmente allettante.
Dal punto di vista del giocatore, dunque, non sembrano esserci ostacoli: Gila avrebbe già manifestato la propria disponibilità al trasferimento. La vera partita si gioca ora tra i due club, chiamati a trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Per avvicinare le posizioni potrebbe essere presa in considerazione un'operazione strutturata non solo su una base economica, ma anche attraverso l'inserimento di contropartite tecniche.
La trattativa non si presenta semplice. Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis non hanno mai concluso un affare tra Lazio e Napoli, un precedente che rende il negoziato ancora tutto da costruire. Eppure qualche elemento potrebbe favorire il dialogo: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso apprezza molto Lorenzo Lucca, attaccante destinato a rientrare a Napoli dopo la sfortunata esperienza al Nottingham Forest. Anche Cyril Ngonge, profilo già accostato in passato alla Lazio, può essere un nome da tenere in considerazione.
L'inserimento di uno di questi giocatori potrebbe contribuire a sbloccare l'operazione e a rendere più agevole il percorso verso un accordo. Per il momento si tratta di ipotesi e valutazioni preliminari, ma la sensazione è che la chiave per arrivare a Gila possa passare anche attraverso una soluzione creativa che vada oltre il semplice trasferimento a titolo definitivo.