Castellanos non dimentica Vecino: “Sempre insieme alla Lazio”
13.06.2026 20:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È stato ospite del format Yo Nunca Nunca di Sebi Jaleh il Taty Castellanos ha ricordato anche Matias Vecino, incontrato negli anni alla Lazio. Di seguito le sue parole.
“Il mio compagno di mate? Maxi Morales è argentino ed eravamo vicini di casa, quindi a volte andavamo alle partite insieme, andavamo agli allenamenti insieme. Trascorrevamo più tempo insieme, parlavamo, viaggiavamo insieme. Credo di aver condiviso molto con lui”.
“E poi, beh, Matías Vecino alla Lazio, e questo è qualcosa che succede spesso tra uruguaiani e argentini. Cerchi di stare sempre insieme, in viaggio o nella vita di tutti i giorni, condividendo sempre il mate".
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.