Castellanos e la scaramanzia: “Un fisioterapista della Lazio…”

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Durante il podcast Yo Nunca Nunca, format di Sebi Jaleh, il Taty Castellanos ha raccontato un retroscena sul periodo alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Se gioco bene, cerco sempre di usare le stesse cose. Per esempio, l'anno scorso ho avuto un periodo davvero positivo e indossavo la biancheria intima al rovescio”.

“Una volta li ho indossati al rovescio e il fisioterapista della Lazio mi aveva detto di indossarli in quel modo, che forse mi avrebbe portato fortuna. Ebbene, quel giorno ho segnato e da quel momento ho iniziato a indossarli al rovescio, finché un giorno non ho segnato e ho dovuto smettere”.