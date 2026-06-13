Dybala spaventa la Roma: "Il mio futuro? Non ho ancora deciso..."
Parla Paulo Dybala. L'argentino è intervenuto ai microfoni di Cadena 3 per spiegare il suo futuro, visto che ha il contratto in scadenza con la Roma al prossimo 30 giugno. Per lui c'è sempre sullo sfondo l'opzione di un possibile ritorno in Argentina. Di seguito le sue parole.
"Il Boca Juniors? Vedremo. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto del club, non parlerò del mio futuro. Non ho ancora deciso, non so quale sarà. Non posso dirti qualcosa che io stesso non so. Ci sono possibilità per tutto. Tutti i club sono un'opzione. Persino l'Instituto, così la gente della Gloria non ci resta male. Magari, mi piacerebbe tanto chiudere il cerchio all'Instituto. È un club al quale devo molto e gli sarò sempre grato. Spero che si possa fare. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere".