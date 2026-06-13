Lazio, Lotito è pronto a sbloccare il mercato: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità: il mercato della Lazio sarà a saldo zero. Il club biancoceleste ha diramato un comunicato per informare della situazione, ma adesso vuole mettersi in azione per risolverla. Come già vi abbiamo anticipato, la Lazio è già al lavoro. La Commissione ha dato altro tempo al club biancoceleste per rientrare dentro la soglia del "costo del lavoro allargato".

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, per risanare la situazione potrebbero bastare utili e riserve accantonati, in quanto la Lazio avrebbe sforato di pochissimo la soglia dello 0,7%.

Non c'è però solo l'opzione autofinanziamento: in una telefonata di mesi fa, Lotito aveva anche parlato della possibilità di fare un aumento di capitale per risanare eventuali o successive perdite a bilancio, come fatto da altre società che non sono rientrate nel paletto FIGC (Monza e Sassuolo, ad esempio).